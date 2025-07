WHEN NOTHING REMAINS kündigt neues Album

Die schwedische Doom-Metal-Formation WHEN NOTHING REMAINS steht mit ihrem nächsten musikalischen Ungetüm in den Startlöchern: Am 21. November 2025 erscheint via The Circle Music der mittlerweile vierte Longplayer mit dem Titel "Echoes of Eternal Night".



Die aus Göteborg stammende Band bleibt ihrem melancholisch getragenen Stil treu und lädt erneut zu einer atmosphärischen Reise durch emotionale Abgründe ein. Freunde des melodischen Death/Doom dürfen sich auf die Scheibe freuen und mit 'The Grim Reapers Tears' das neue Werk antesten .





"Echoes of Eternal Night" Trackliste:





01-The Grim Reapers Tears

02-A Glimmer of Hope

03-Everything Ends 04-A Ceaseless Rain 05-In the Woods of Darkest Despair 06-Our Final Hours 07-Behind the Clouds 08-Gospel of Apostasy

Quelle: The Circle Music Redakteur: Norman Wernicke Tags: when nothing remains echoes of eternal night the grim reapers tears