WGT 2024: VELJANOV, TWO WITCHES und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2024 in Leipzig sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

ROSE OF AVALANCHE (GB)

VELJANOV (D)

GOTHMINISTER (N)

POSITION PARALLELE (F)

MASCHINENKRIEGER KR 52 (D)

TWO WITCHES (FIN)

SCHATTENMANN (D)

AGNIS (PL)

SAINT CITY ORCHESTRA (CH)

VANGUARD (D)

BARNACLE BOI (USA)

VANAHEIM (NL)

Das 31. Wave-Gotik-Treffen 2024 findet vom 17. bis 20. Mai 2024 in Leipzig statt.

Quelle: https://www.wave-gotik-treffen.de Redakteur: Swen Reuter Tags: wgt 2024 wave gotik treffen 2024 leipzig agra markkleeberg rose if avalanche veljanov gothminister position parallele maschinenkrieger kr 52 two witches schattenmann agnis saint city orchestra vanguard barnacle boi vanaheim