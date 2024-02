Da morgen endlich das heiß ersehnte neue Album der Südstaaten-Rocker BLACKBERRY SMOKE in die Läden kommt, bleibt uns tatsächlich ausreichend Zeit um die Songs bis zur Tournee soweit intus zu haben, dass auch von Seiten des Publikums für beste Stimmung gesorgt sein wird.

Als Einstimmung auf den von Dave Cobb (der u.a. auch schon mit Chris Stapleton und Jason Isbell gearbeitet hat), im legendären "RCA Studio A" in Nashville und in Cobbs "Georgia Mae" in Savannah aufgenommenen Dreher gibt es nach 'Azalea'

auch zu 'Hammer And Nail' bereits seit geraumer Zeit ein Video zu sehen:

Das Album wird folgende Tracks enthalten :

1. Dig A Hole

2. Hammer And The Nail

3. Like It Was Yesterday

4. Be So Lucky

5. Azalea

6. Don’t Mind If I Do

7. Whatcha Know Good

8. Other Side of the Light

9. Little Bit Crazy

10. Barefoot Angel

Anzunehmen, dass im Laufe der für den Herbst angesetzten Tour einige davon zu hören sein werden. Auch wenn es noch ein wenig dauert, sei schon jetzt auf die Tourneedaten hingewiesen:

18.09.2024 Hannover, Capitol

24.09.2024 Berlin, Columbiahalle

25.09.2024 A-Wien, Gasometer

26.09.2024 München, Tonhalle

29.09.2024 Köln, E-Werk

30.09.2024 CH-Zürich, Kauflauten