WEDNESDAY 13 mit neuer Single

Um die gestrige Veröffentlichung des neuen Albums "Mid Death Crisis" zu feiern, haut uns WEDNESDAY 13 mit 'No Apologies' einen weiteren Clip um die Ohren.

Anbei die Trackliste:

01. There’s No Such Thing As Monsters

02. Decease And Desist

03. When The Devil Commands

04. Rotting Away

05. No Apologies (feat. Taime Downe)

06. Decapitation

07. In Misery

08. Blood Storm

09. Xanaxtasy

10. I Hurt You

11. My Funeral

https://www.youtube.com/watch?v=CREsvp8QYmY

