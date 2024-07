Hinter WEATHER SYSTEMS verbirgt sich ANATHEMA-Musiker Daniel Cavanagh, dessen Projekt mit "Ocean Without A Shore" ein neues Album am Start hat.

Es erscheint via Music Theories Recordings am 27. September und mit 'Do Angels Sing Like Rain?' gibt es einen ersten Vorgeschmack.

Quelle: Netinfect Redakteur: Marcel Rapp Tags: anathema weather systems netinfect