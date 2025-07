WARMEN hat neun Leben

Am 15. August 2025 erscheint über Reaper Entertainment das neue WARMEN-Album "Band Of Brothers". Die nächste Single zu 'Nine Lives' gibt es jetzt auf die Augen und Ohren.



Nine Lives







https://www.youtube.com/watch?v=CmbE3Ptym8I

