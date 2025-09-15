WALDGEFLÜSTER: Neuer Song 'Crusade In The Dark' veröffentlicht
Die bayrische Black Metal-Band WALDGEFLÜSTER hat mit 'Crusade In The Dark' eine weitere Single veröffentlicht. Sie stammt vom kommenden Doppelalbum "Knochengesänge" und "Knochengesänge II", welches am 7. November 2025 via AOP Records erscheinen wird.
Bereits im August erschien der erste Song 'Knochengesang'.
Live ist die Band wie folgt zu erleben:
26.09.25 Hannover // Subkultur DE
04.10.25 Luzern // Südpol CHE
24.10.25 Oberhausen // Helvete DE
25.10.25 Maastricht // Samhain Festival NL
06.11.25 Weinheim // Cafe Central DE
07.11.25 Leipzig // Hellraiser DE
08.11.25 Berlin // War against War DE
09.11.25 Kassel // Goldgrube DE
10.11.25 München // Feierwerk DE
21.02.26 Brno // Heathen Strike CZ
Zudem ist die Band im kommenden Jahr mit ASAGRAUM, ENISUM und CONVICTIVE auf Tour.
Das die Termine:
02.04.2026 Erfurt - From Hell
03.04.2026 Salzburg - Rockhouse
04.04.2026 Aarburg - Musigburg
05.04.2026 TBA
06.04.2026 Kortrijk - DVG Club
07.04.2026 Eindhoven - Dynamo
08.04.2026 Oberhausen - Druckluft
09.04.2026 Mörlenbach - Live Music Hall Weiher
10.04.2026 Lichtenfels - Ragnarök Festival
11.04.2026 Berlin - Modus
https://www.youtube.com/watch?v=qki1Fcq_mRQ
