HEADS FOR THE DEAD: Neuer Song 'In Disgust We Trust' am Start
Die international besetzte Horror-Death-Metal-Band HEADS FOR THE DEAD hat mit 'In Disgust We Trust' eine weitere Single von ihrem neuen Album veröffentlicht. Das vierte Studioalbum der Band trägt den Namen "Never Ending Night Of Terror" und wird am 10.10.2025 via Pulverised Records erscheinen.
Bereits im August wurde der der Track 'To The Very Last' präsentiert.
2017 ist die Band gegründet worden und wird von Jonny Pettersson und Ralf Hauber geleitet. Seit 2022 vervollständigen Matt Moliti an der Leadgitarre und erstmals Evan Daniele am Schlagzeug die Besetzung. Das Cover-Artwork stammt von Solo Macello.
Die Tracklist liest sich so:
01. The Vastness Of Time
02. Death Mask
03. Phantasmagoria
04. In Disgust We Trust
05. Never Ending Night Of Terror
06. Give Me Life
07. The Harvester
08. The Shape Of Light Bleeds Black
09. To The Very Last
10. Witchkrieg (Goblin Tribute)
https://www.youtube.com/watch?v=vDVw3QDuWPU
