THE KOOKS kehrt 2026 nach Deutschland zurück
Die britische Indie Rockband THE KOOKS kehrt im Rahmen ihrer Europatour im kommenden Jahr für sechs Konzerte nach Deutschland zurück. Auf der Tour wird die Band ihr aktuelles Album "Never/Know" vorstellen, welches im Mai erschienen ist.
Die Tickets gibt es ab Mittwoch, den 17. September 2025 ab 10:00 Uhr exklusiv via Eventim. Ab Freitag, den 19. September ab 10:00 Uhr sind die Tickets für 45,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 570070 (0,20 /Anruf inkl. MwSt. aus allen deutschen Netzen), auf fkpscorpio.de und eventim.de erhältlich.
Das sind die Termine:
15.02.2026 Berlin - Columbiahalle
16.02.2026 Hamburg - Sporthalle
19.02.2026 München - Zenith
20.02.2026 Frankfurt - myticket Jahrhundertalle
21.02.2026 Köln - Palladium
24.02.2026 Leipzig - Haus Auensee
