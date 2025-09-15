Ein weiteres Playthrough von JON HARRIS
15.09.2025 | 23:04
Heute ist ein Playthrough von 'If You Wouldn't' aus dem letztjährigen Album "Parallel Heart" des kanadischen Musikers JON HARRIS online gegangen.
https://www.youtube.com/watch?v=0x1VhJE_HGw
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- jon harris parallel heart if you wouldnt playthrough
