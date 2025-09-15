DAVE ELLEFSON covert METALLICA
15.09.2025 | 23:18
Ex-MEGADETH-Basser DAVE ELLEFSON hat ein Cover von METALLICAs '(Anesthesia) - Pulling Teeth' aufgenommen. Das Stück ist auf dem Album "No Life 'til Leather - A Tribute to METALLICA's Kill 'em All", das für den 14. November angekündigt ist.
https://www.youtube.com/watch?v=JOVFuTCUujI
