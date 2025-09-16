Neue Single von SCULLFORGE kommt!

Die deutsche Metal-Truppe SCULLFORGE beehrt uns am 03.10. mit einer neuen Single. "Unity Of The Galaxy' war als Song nicht auf dem letzten Album "Cosmic Crusade Chronicles... Stories From The... Errr... Nevermind!" enthalten. Wir dürfen gespannt sein, was die fröhlichen Jungs uns präsentieren. Die Single findet ihr bei allen gewohnten Plattformen - über diesen Link könnt ihr euch daran erinnern lassen.

Quelle: Scullforge Redakteur: Jonathan Walzer Tags: scullforge unity of the galaxy