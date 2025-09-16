DIE HAPPY geht auf Tour
Die Ulmer Alternative Rocker von DIE HAPPY um Sängerin Marta Jandová gehen im März 2026 auf die "Empathy Is No Weakness"-Tour durch ausgewählte Städte. Als Support ist die finnische Band MOON SHOT mit dabei, die sich aus Mitgliedern von CHILDREN OF BODOM, LAPKO und DISCO ENSEMBLE zusammensetzt.
Die Tourdaten:
05.03.: Berlin - Hole44
06.03.: Hamburg - Grünspan
07.03.: Bremen - Modernes
12.03.: München - Backstage
13.03.: Ulm - Roxy
14.03.: Freiburg - Jazzhaus
15.03.: CH-Langenthal, Old Capitol
20.03.: Köln, Essigfabrik
21.03.: Hannover, Musikzentrum
25.03.: CZ-Prag - Palac Akropolis
26.03.: Nürnberg - Hirsch
27.03.: Aschaffenburg - Colos-Saal
