AQUILLA mit neuem Video
Das neue Album "Sentinels of New Dawn" steht in den Startlöchern und wird am 31.10.2025 via High Roller Records veröffentlicht werden. Für AQUILLA Anlass genug, eine weitere Single als Appetizer auf die Heavy-Metal-Fans der polnischen Truppe loszulassen. Der Track 'Battalion 31' bekam ebenfalls wie 'Creed Of Fire' ein eigenes YouTube Video spendiert.
"Sentinels of New Dawn" Trackliste:
01. The Chronicles
02. Creed Of Fire
03. Plunder & Steel
04. Mountains Of Black Sleep
05. Battalion 31
06. The Curse Of Mercurion
07. Technocrats' Tyranny
08. Bound To Be King
09. The Prophet
10. Sentinels Fate
"Battalion 31" (OFFICIAL MUSIC VIDEO | HIGH ROLLER RECORDS)
https://www.youtube.com/watch?v=ZjqpxXcH4KI&list=RDZjqpxXcH4KI&start_radio=1
- Quelle:
- High Roller Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- aquilla sentinels of new dawn battalion 31
