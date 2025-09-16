Leider müssen wir eine traurige Nachricht übermitteln, da Sänger Tomas "Tompa" Lindberg, bekannt von AT THE GATES, nach schwerer Erkrankung im Alter von 52 Jahren verstorben ist. 2023 hatte er bekannt gegeben, dass bei ihm eine seltene Form von Mundkrebs diagnostiziert wurde.





AT THE GATES schreibt dazu auf Facebook:



"Tomas ist heute Morgen aufgrund von Komplikationen im Zusammenhang mit seiner Krebsbehandlung verstorben.

Trotz intensiver medizinischer Bemühungen konnte sein Leben nicht gerettet werden. Tomas  Du warst für uns alle eine Inspiration. Ein wahrer Freund, mitfühlend und sympathisch. Wir werden dich immer für deine Großzügigkeit und deinen kreativen Geist in Erinnerung behalten. Wir werden dich für immer vermissen. Für immer in unseren Herzen."

Quelle: AT THE GATES Redakteur: Norman Wernicke Tags: at the gates tompa tomas lindberg