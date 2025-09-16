Neues SOEN-Album

Die schwedische Progressive-Metal-Truppe SOEN um den ehemaligen OPETH-Schlagzeug Martin Lopez und Sänger Joel Ekelöf veröffentlicht am 16.Januar 2026 via Silver Lining Music ihr mittlerweile siebtes Studioalbum mit dem Namen "Reliance" und werfen direkt die erste Single 'Primal'.

Die Band dazu:

"Die erste Single 'Primal', die heute erschienen ist, ist ein provozierender, kraftvoller Aufschrei, der den existenziellen Kampf zwischen dem menschlichen Geist und unserer heutigen Welt schildert  angeführt von Ekelöfs unglaublichem Gesang, der die wuchtige Attacke anführt.

Gründungsmitglied und Schlagzeuger Martin Lopez kommentiert:

Primal ist ein Song, der aus einer Frustration über die Welt, in der wir leben, entstanden ist. Die Korruption, die Spaltung und der erdrückende Griff der Technologie auf uns alle. Er ist schwer und direkt auf den Punkt gebracht, aufgebaut auf Riffs und roher Energie, öffnet sich aber auch in einen Refrain, der hoffnungsvoll wirkt  wie eine Erinnerung daran, dass das Licht immer noch die Dunkelheit durchbrechen kann.

Die Trackliste liest sich wie folgt:

01. Primal

02. Mercenary

03. Discordia

04. Axis

05. Huntress

06. Unbound

07. Indifferent

08. Drifter

09. Draconian

10. Vellichor

Hier noch das Video zum neuen Song:

Primal

https://www.youtube.com/watch?v=rlSAhFy9YUw