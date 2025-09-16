Lacrimosa-Sängerin und -Keyboarderin Anne Nurmi schwer erkrankt

Heute hat die Band LACRIMOSA bekanntgegeben, dass Bandmitglied Anne Nurmi aufgrund schwerer Krankheit bei der in acht Tagen startenden Europa-Tour der Band nicht dabei sein wird.

Die finnische Sängerin und Keyboarderin ist seit über 30 Jahren Teil der Band um Tilo Wolff.

Auf Instagram schreibt die Band:

Ihr Lieben!

Heute muss ich Euch leider mitteilen, dass Anne Nurmi sehr schwer erkrankt ist!

Wir stehen selber unter Schock und sind zudem mehr als traurig, dass es für Anne keine Möglichkeit gibt, auf der kommenden Tournee dabei zu sein.

Wir danken für Euer Verständnis und Eure Gebete!

★★★

Dear all

Today I sadly need to inform you that Anne Nurmi is very seriously ill!

We are in shock ourselves and are also beyond sadness that there is no way for Anne to be on the upcoming tour.

We thank you for your understanding and prayers!