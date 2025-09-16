KARU: Vorabsingle
16.09.2025 | 22:42
Heute ist die digitale Single 'Shadow War' der Sympho-Death-Band KARU erschienen, ein Vorbote des neuen Albums "Perdition", das am 21. November herauskommen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=kmaz_NyPDOo
