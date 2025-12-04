Video von HARVESTED
04.12.2025 | 22:14
Nach einem Playthrough hat die Death-Metal-Gruppe HARVESTED aus Kanada den Videoclip zur originalen Fassung von 'Gathered And Deluded' vom aktuellen Minialbum "Dysthymia" veröffentlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=PfIzvu85grA
