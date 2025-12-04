JON HARRIS mit Senf und Ketchup
04.12.2025 | 22:12
Der kanadische Instrumentalmusiker JON HARRIS hat ein Playthrough zu 'Mustard N Ketchup' von seinem 2024er Album "Parallel Heart" veröffentlicht.
https://www.youtube.com/watch?v=0OIJlqg9Btk
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- jon harris parallel heart mustard n ketchup playthrough
