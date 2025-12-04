PYTHONIC: Neue Single
Kommentieren
04.12.2025 | 22:11
Die neueste, digitale Single der Death-Thrash-Truppe PYTHONIC aus Kanada heißt 'Liturgy' und ist eine Auskopplung von der neuen EP "Decomposition", die am 19. Dezember herauskommen soll.
Die neueste, digitale Single der Death-Thrash-Truppe PYTHONIC aus Kanada heißt 'Liturgy' und ist eine Auskopplung von der neuen EP "Decomposition", die am 19. Dezember herauskommen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=Q4xyAdUDen4
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- pythonic decomposition liturgy
0 Kommentare