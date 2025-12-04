WGT 2026: MOONSPELL, DIORAMA und weitere Bands bestätigt
Für das Wave-Gotik-Treffen 2026 in Leipzig sind weitere Bands bestätigt worden.
Diese sind:
MOONSPELL (P)
HEIMATAERDE (D)
SUICIDE COMMANDO (B) 40th Anniversary-Show
HINFORT (D)
THE PALACE OF TEARS (USA)
EISFABRIK (D)
KOMMUNITY FK (USA)
THE CRIMSON GHOSTS (D)
DIORAMA (D)
SCRATCH MASSIVE (F)
AMBASSADOR21 (BY)
ARMAGEDDON DILDOS (D)
NOROMAKINA (CO) Europapremiere
VERMILIA (FIN)
CASKET CASSETTE (USA)
CORPUS DELICTI (F)
Das Das 33. Wave-Gotik-Treffen findet vom 22. bis 25. Mai 2026 in Leipzig statt. Weitere Infos sind über die Homepage erhältlich.
Bisher bestätigt waren:
COVENANT (S)
OCTAVIAN WINTERS (US)
KIEW (D)
TRANS X (CDN)
BESTIAL MOUTHS (US)
SCHÖNGEIST (D)
PORTION CONTROL (UK)
EDDIE DARK (GR)
KOMPROMAT (F)
AUGER (UK)
A BLACK RAINBOW (D)
ALTAR DE FEY (US)
DEMENTED ARE GO (UK)
PANKOW (I)
SPIT MASK (US/D)
ASH CODE (I)
LONDON AFTER MIDNIGHT (US)
MINUIT MACHINE (F)
AESTHETIC PERFECTION (US)
MYRNA LOY (D) - EXKLUSIVE REUNIONSHOW
EMPATHY TEST (UK)
PHOSGORE (D)
IST IST (UK)
BIANCA STÜCKER & BRUXAS SOLIS (D)
FRONTLINE ASSEMBLY (CDN)
SHE PAST AWAY (TR)
GRAUSAME TÖCHTER (D)
BLACKLIGHT (USA)
TABERNIS (D)
REIN (S)
NOX NOVACULA (USA)
FLIEHENDE STÜRME (D)
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN (D)
CLAN OF XYMOX (NL) ,
LEAETHER STRIP (DK)
SAGENBRINGER (D)
DIGITAL DRVGS (USA)
ERDLING (D)
DUCTAPE (TR)
QUAL (UK)
45 GRAVE (US)
DAF (D)
HRAFNGRIMR (F)
CREUX LIES (US)
TYSKE LUDDER (D)
SOFT VEIN (US) ,
DESTROY ME AGAIN (D)
SKELETAL FAMILY (UK)
