THE HARD CIRCLE 2025 - morgen geht es los

Am Freitag, den 05. Dezember, beginnt mit dem ROCK OUT-Festival die neue Ausgabe der THE HARD CIRCLE-Reihe, die wir euch hiermit ans Herz legen möchten!

Nach dem grossen Erfolg und der ausverkauften Halle in Karlsruhe im letzten Jahr, sind es in diesem Jahr auch wieder drei grosse Indoor-Festivals, die in guter Tradition im Dezember steigen und das Metal Heart höher schlagen lassen. Da kann man es bei den lautesten Weihnachtsfeiern Deutschlands nochmal ordentlich krachen lassen!



Am Freitag, 5. Dezember 2025 heißt es im Bochumer RuhrCongress:

Welcome zum zweiten POTT OUT-Festival

Und es versteht sich von selbst: Make it loud  Make the Pott proud!

Einlass: 15.00 Uhr

Beginn: 16.30 Uhr

Infos: https://pottout-festival.de/

Tickets: https://pottout-festival.de/tickets.html



Und weiter geht es am Freitag, 12. Dezember mit dem dritten ROCK OUT-Festival in der Schwabenhalle in Augsburg.

Einlass: 15.00 Uhr

Beginn: 16.30 Uhr

Infos unter: https://rockout-festival.de/

Tickets: https://rockout-festival.de/tickets.html



Und zum krönenden Abschluss und mit einem Donnerschlag startet am Samstag, 13. Dezember

das bereits 16. KNOCK OUT-Festival in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe.

Einlass: 15.00 Uhr

Beginn: 16.30 Uhr

Infos unter: https://knockout-festival.de/

Tickets: https://knockout-festival.de/tickets.html



DIRKSCHNEIDER  mit dem exklusiven "Balls To The Wall 40" -Set und THUNDERMOTHER sind als erste Bands bestätigt!

Neu dazugekommen sind:

FREEDOM CALL und EISBRECHER sowie GRAVE DIGGER und AXEL RUDI PELL - das Line-up ist somit komplett!



