Verschollenes Video von VOIVOD aufgetaucht

Fans der kultigen kanadischen Progressive-Metal-Band VOIVOD können sich über die unerwartete Entdeckung und Veröffentlichung des Performance-Videos 'Blame Us' von ihrem selbstbetitelten Album aus dem Jahr 2003 freuen, in dem Ex-METALLICA-Mitglied Jason Newsted am Bass zu sehen ist. Dieses lange verschollene Video, das tief in den Produktionsarchiven gefunden wurde, zeigt VOIVOD in einer rohen und elektrisierenden Performance, die ihre einzigartige Mischung aus Metal und Progressive Rock unter Beweis stellt.

Die Entdeckung dieses Materials ist ein wahrer Glücksfall, denn es kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Bedeutung des Songs und der Texte von Sänger Denis "Snake" Bélanger in der heutigen Welt aktueller und wirkungsvoller denn je erscheint. Die Themen von 'Blame Us' haben einen starken Bezug zu aktuellen Themen und machen diese Veröffentlichung sowohl zu einem nostalgischen Trip als auch zu einem nachdenklichen Kommentar zur Gegenwart.

Blame Us

https://www.youtube.com/watch?v=UlheSp8chYs