VREID kündigt neues Album an
Kommentieren
Das norwegische Melodic-Black-Metal-Geschwader VREID hat für den 06.03.2026 ihr neues Studioalbum "The Skies Turn Black" angekündigt. Mit 'From These Woods' gibt es bereits einen Appetizer auf das neue Werk.
Die Band steuert mit dem Track 'Kraken' auch den Official Motion Picture Soundtrack zum gleichnamigen Film.
"The Skies Turn Black" Trackliste:
01. From These Woods
02. The Skies Turn Black
03. A Second Death
04. Kraken
05. Loving The Dead
06. Build & Destroy
07. Chaos
08. Flammen
09. Smile Of Hate
10. Echoes Of Life
11. The Earth Rumbles
Vreid - From These Woods (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=91cyd3LDo1Y
- Quelle:
- VREID Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- vreid the skies turn black from these woods kraken
0 Kommentare