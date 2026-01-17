BÖLZER streicht geplante

Die "Rex Revenant"-Europatour von BÖLZER mit THE RUINS OF BEVERAST fällt krankheitsbedingt aus.

Wie die Band mitteilt, ist eines der Bandmitglieder derzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, an der geplanten "Rex Revenant"-Tour teilzunehmen. Aus diesem Grund sehen sich die Musiker gezwungen, die Europatournee, die von Februar bis Ende März angesetzt war, vollständig abzusagen. In einem Statement erklärt die Band, dass die Absage der kommenden "Rex Revenant"-Europatour leider unumgänglich sei, da ein Bandmitglied aktuell nicht tourfähig ist.

Unter diesen Umständen sei dies die einzig verantwortungsvolle Entscheidung. BÖLZER entschuldigt sich bei ihren Fans für die entstandenen Unannehmlichkeiten und weist darauf hin, dass alle Tickets über die jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet werden. Gleichzeitig bedankt sie sich für das Verständnis und äußert die Hoffnung, zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf Tour gehen zu können.

THE RUINS OF BEVERAST plant aktuell Alternativen, um ihr aktuelles Werk "Tempelschlaf" dennoch live umzusetzen.