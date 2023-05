VOYAGER kündigt neues Album an!

Eben noch, einen famosen 9. Platz beim ESC abgeräumt, da kündigen die Australier das nächste Highlight an: Am 14.07.2023 veröffentlicht VOYAGER das neue Album "Fearless in Love"!

Die Tracklist liest sich wie folgt:

CD/Download:

1 - The Best Intentions

2 - Prince Of Fire

3 - Ultraviolet (featuring Sean Harmanis)

4 - Dreamer

5 - The Lamenting

6 - Submarine

7 - Promise

8 - Twisted

9 - Daydream

10 - Listen

11 - Gren (Fearless in Love)

Vinyl

1 - The Best Intentions

2 - Prince Of Fire

3 - Ultraviolet (featuring Sean Harmanis)

4 - Dreamer

5 - The Lamenting

6 - Submarine

7 - Twisted

8 - Daydream

9 - Listen

10 - Gren (Fearless in Love)

Der Track 'Promise' ist auf Vinyl separat erhältlich.