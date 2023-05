MONO und GGGOLDDD touren nächste Woche in Deutschland

Die japanische Band MONO wird auf dieser Tour ihr elftes Studioalbum "Pilgrimage Of The Soul" aus 2021 auf der Bühne präsentieren. GGGOLDDD aus der Niederlande ist mit von der Partie. Vor vier Tagen erst hat die Band eine neue Single mit dem Namen 'I Let My Hair Grow' veröffentlicht, die thematisch an das letzte Album "This Shame Should Not Be Mine" aus 2022 anknüpft.

Folgende Termine der Anfang Mai begonnenen Europatour stehen noch an:

16.05.2023 IT, Bologna, Teatro Perla

17.05.2023 IT, Milan, Santeria Toscana

18.05.2023 CH, Winterthur, Salzhaus

19.05.2023 NL, Maastricht, Muziekgieterij

20.05.2023 BE, Gent, Dunk! Festival

22.05.2023 DE, Aschaffenburg, Colos-Saal

23.05.2023 DE, München, Technikum

24.05.2023 DE, Dresden, Beatpol

25.05.2023 DE, Dortmund, Junkyard

26.05.2023 FR, Metz, Young Team Festival

27.05.2023 NL, Utrecht, Tivoli Pandora

29.05.2023 UK, Frome, Cheese & Grain

30.05.2023 UK, Brighton, Chalk

31.05.2023 UK, Nottingham, Rescue Rooms

01.06.2023 UK, Bristol, Trinity

02.06.2023 UK, Norwich, Arts Centre

