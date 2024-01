VIOLET: Debüt im Mai

Das neue Metal-Projekt VIOLET mit Mitgliedern aus Japan und Italien kündigt für den 3. Mai sein Debütalbum "Reload The Violet" an, dessen Produzent Dennis Ward ist. Ein Textclip zu 'The Echoes Of Time' ging soeben online.





