ALTERIUM sucht das

Von ALTERIUMs Debütalbum "Of War And Flames", das am 8. März 2024 über AFM Records erscheint, gibt es heute das Video zu 'Crossroads Inn' zu sehen.

...und immer schön aufpassen, wer noch so als Trinkkumpan dabei ist...Wie sagt Bassmann Luca Scalabrin: "Do not trust that guy with a black hood."



Zur Band gehören, außer Luca (ALTAIR), natürlich Sängerin Nicoletta Rosellini (THE ERINYES, WALK IN DARKNESS, Ex-KALIDIA), Gitarrist Paolo Campitelli (SCREAMACHINE, Ex-KALEDON), Drummer Dario Gozzi (Ex-KALIDIA) und Gitarrist Alessandro Mammola (DRACONICON).



Die Trackliste von "Of War and Flames":



01 Drag Me To Hell

02 Siren's Call

03 Of War And Flames

04 Firebringer

05 Crossroads Inn

06 Shadowsong

07 Crystalline

08 Heroine Of The Sea

09 Chasing The Sun

10 Bismarck (SABATON cover)



Crossroads Inn







https://www.youtube.com/watch?v=VTxz6lGPnnM

