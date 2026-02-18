VILLAGERS OF IOANNINA CITY auf Tour!
Kommentieren
18.02.2026 | 20:56
Die griechische Band VILLAGERS OF IOANNINA CITY besucht unsere Breiten und wer die Band schon einmal live erleben durfte, weiß, wie großartig diese einzigartige Band live sein kann. Von daher sei jedem mit offenen Ohren empfohlen, sich diese Ausnahmeband nicht entgehen zu lassen.
- 05.03.26 / Skopje MKC
- 06.03.26 / Novi Sad SKCNS Fabrika
- 07.03.26 / Zagreb Boogaloo
- 08.03.26 / Wien Szene (AT)
- 10.03.26 / Prague Rock Café
- 11.03.26 / Krakow Hype Park
- 12.03.26 / Warsaw Proxima
- 13.03.26 / Berlin Hole⁴⁴
- 14.03.26 / Hamburg Bahnhof Pauli
- 15.03.26 / Copenhagen Lille Vega
- 17.03.26 / Köln Bürgerhaus Stollwerck
- 18.03.26 / Haarlem Patronaat
- 19.03.26 / Tilburg O13 Poppodium20.03.26 / Paris Le Trabendo
- 21.03.26 / Lille The Black Lab
- 22.03.26 / Nantes Le Ferrailleur
- 25.03.26 / Bordeaux Le Rocher de Palmer
- 26.03.26 / Toulouse Le Metronum
- 27.03.26 / Vitoria-Gasteiz Helldorado
- 28.03.26 / Barcelona Sala Bóveda
- 29.03.26 / Madrid Nazca
- 31.03.26 / Montpellier Antirouille
- 01.04.26 / Milano Legend Club
- 02.04.26 / Aarau KIFF (CH)
- 03.04.26 / Guebwiller La Nef Des Dominicains
- 04.04.26 / Stuttgart Im Wizemann
- 05.04.26 / Ljubljana Orto Bar
- 07.04.26 / Bratislava Randal Club
- 08.04.26 / Budapest A38 Hajó
- Quelle:
- Band
- Redakteur:
- Holger Andrae
- Tags:
- villagers of ioannina city
0 Kommentare