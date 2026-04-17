VICTORIUS kämpft mit ANGUS MCSIX im Dino-Krieg

Zur heutigen Veröffentlichung ihres neuen Albums "World War Dinosaur" das über PERCEPTION - A Division Of Reigning Phoenix Music, erhältlich ist, präsentiert die Band ein Lyric-Video zum Titeltrack. Unterstützt wird VICTORIUS dabei von ANGUS MCSIX und ORDEN OGAN.



Die Band verspricht:

"Es ist das epischste und hymnischste Album, das wir je geschrieben haben. 100 % VICTORIUS, aber größer, präziser und intensiver. Wir haben noch nie so hart an einem Album gearbeitet. "Mehr ist mehr", und diesmal sind wir bis zum Limit gegangen!"



World War Dinosaur, feat. Angus McSix & Orden Ogan







https://www.youtube.com/watch?v=KS_zvHC0_Bk

Quelle: Mona Miluski, Reigning Phoenix Music (RPM) / Perception Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: victorius world war dinosaur angus mcsix orden ogan