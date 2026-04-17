THUNDERMOTHER: Die Straße gehört uns!
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Zur heutigen digitalen Veröffentlichung des Live-Albums "Live'n'Alive" von THUNDERMOTHER, gibt es mit 'The Road Is Ours Live In Cologne' ein weiteres Video. Am 10. Juli 2026 wird das Album auch physisch über Napalm Records erhältlich sein.
Filippa Nässil über 'The Road Is Ours Live in Cologne':
"Dieser Song, den wir 'ROAD' nennen, ist ein Bonustrack, der nur auf dem Heat Wave-Deluxe-Album zu finden ist, und er verdient definitiv mehr Aufmerksamkeit! Die Straße gehört uns, aber wir wollen sie mit euch teilen!"
The Road Is Ours (Live In Cologne)
https://www.youtube.com/watch?v=fna171V3VDs
- Quelle:
- Napalm Records
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- thundermother live n alive the road is ours live in cologne
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