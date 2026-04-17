THUNDERMOTHER: Die Straße gehört uns!

Zur heutigen digitalen Veröffentlichung des Live-Albums "Live'n'Alive" von THUNDERMOTHER, gibt es mit 'The Road Is Ours  Live In Cologne' ein weiteres Video. Am 10. Juli 2026 wird das Album auch physisch über Napalm Records erhältlich sein.



Filippa Nässil über 'The Road Is Ours  Live in Cologne':

"Dieser Song, den wir 'ROAD' nennen, ist ein Bonustrack, der nur auf dem Heat Wave-Deluxe-Album zu finden ist, und er verdient definitiv mehr Aufmerksamkeit! Die Straße gehört uns, aber wir wollen sie mit euch teilen!"



The Road Is Ours (Live In Cologne)







https://www.youtube.com/watch?v=fna171V3VDs

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: thundermother live n alive the road is ours live in cologne