APRIL ART: neue Single und Tourankündigung
Mit 'Panic Stations' meldet sich APRIL ART zurück und läuten eine neue Ära ein. Nach dem Album "Rodeo" (2024) sowie den Standalone-Singles 'Karma Is A Beach' und 'Double Trouble' liefert die Band nun mit 'Panic Stations' den ersten Vorboten ihres kommenden Albums.
Die Band beschreibt den Song so:
" 'Panic Stations' erzählt davon, dass, egal wie sehr man versucht alles im Griff zu haben, es doch im Leben immer wieder gerne im selbstgebauten Chaos endet. Ein Mix aus Selbstzweifel, Kontrollverlust und dem Drang, trotzdem immer weiterzumachen und am Ende zu erkennen, dass das Chaos auch einfach zur eigenen Persönlichkeit dazugehört."
https://www.youtube.com/watch?v=-bizQ5RY_uE
Passend zur neuen Ära geht APRIL ART im Herbst/Winter 2026 auf große Tour durch Deutschland und die Schweiz mit Special Guest DYMYTRY PARADOX:
30.10.2026 Zürich (CH), Musikcafé Xtra
31.10.2026 Lindau, Club Vaudeville
06.11.2026 Hannover, Pavillon
07.11.2026 Berlin, Hole44
13.11.2026 Münster, Sputnikhalle
14.11.2026 Hamburg, Grünspan
21.11.2026 Leipzig, Hellraiser
27.11.2026 Oberhausen, Kulttempel
28.11.2026 Köln, Die Kantine
04.12.2026 München, Backstage Werk
05.12.2026 Stuttgart, LKA Longhorn
11.12.2026 Nürnberg, Der Hirsch
12.12.2026 Frankfurt, Batschkapp
