MOON SHOT: neues Video und neue Tourdaten
Mit ihrer neuen Single 'Hammer Of Changes' meldet sich MOON SHOT zurück und liefert nach 'No Walls' den nächsten Vorgeschmack auf das kommende Album "Thunderlust", das am 18. September erscheint.
Frontmann und Texter Ville erklärt:
"Wenn du jemals in einer Beziehung warst, in der du dich nicht wohlgefühlt hast, in einem Unternehmen gearbeitet hast, in dem du dich wie ein Außenseiter gefühlt hast, oder Diskussionen anhören musstest, denen du nicht zustimmst dann ist dieser Song für dich. [ ] Wenn der Punkt ohne Rückkehr erreicht ist und es Zeit ist zu handeln. Dieser Song bringt dich dazu, Luftschlagzeug zu spielen und dir den Schweiß von den Seiten laufen zu lassen. 'Hammer Of Changes' ist eine Abrissbirne in Form eines Peace-Zeichens."
Gitarrist und Hauptsongwriter Jussi ergänzt:
" 'Hammer Of Changes' ist ein kraftvoller, aber zugleich feinfühliger Uptempo-Rocksong, der perfekt fürs Rockradio geeignet ist. [ ] Verletzliche, zarte und melancholische Strophen treffen auf heftige, explosive Mitsing-Refrains."
Hammer Of Changes
https://www.youtube.com/watch?v=ycXqMQ_p7iQ
Im Anschluss an die Albumveröffentlichung geht MOON SHOT auf die bereits angekündigte Headliner-Tour durch Deutschland:
22.10.2026 Leipzig, Hellraiser
23.10.2026 Berlin, Badehaus
24.10.2026 Hamburg, Logo
12.11.2026 Bochum, Rockpalast
13.11.2026 Frankfurt, Nachtleben
14.11.2026 München, Backstage Club
19.11.2026 Düsseldorf, Ratinger Hof
20.11.2026 Hannover, Lux
- Reaper Entertainment
- Hannelore Hämmer
- moon shot thunderlust hammer of changes no walls
