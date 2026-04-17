TANZWUT und das Herz aus Stein

TANZWUT kündigt das neue Album "HERZ AUS STEIN" an, das am 04. September 2026 über NoCut erscheint. Den Titeltrack mit passendem Musikvdeo könnt ihr euch bereits ansehen.



Frontmann Teufel erklärt:

"Wir haben uns diesmal die Masken der Spielleute noch ein Stück weiter heruntergerissen. Hinter dem Lärm und dem Spektakel stecken wir alle in derselben Haut. Die Welt fühlt sich oft versteinert an  wir wollten die Musik nutzen, um das Herz darunter wieder spürbar zu machen."



Weiter erinnert sich Teufel:

"Wir sind als Spielleute gestartet, die das Volk zum Tanzen bringen wollten. Heute merken wir, dass die Menschen nicht nur den Lärm brauchen, um sich frei zu fühlen, sondern auch die Ruhe, um sich selbst wieder zu spüren. 'Herz aus Stein' ist unsere Antwort auf diesen Wunsch. Es ist laut genug, um Mauern einzureißen, und leise genug, um die Risse darin zu sehen."

Wir wollten ein Album machen, das sich anfühlt wie eine durchtanzte Nacht in einer alten Schänke  wild, laut und verdammt lebendig, aber auch die verletzlichen Momente nicht vergessen, in denen die Welt den Atem anhält."



Herz aus Stein







https://www.youtube.com/watch?v=UB_EDVfSd84

Quelle: Maren, Loud as Hell Agency / NoCut Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: tanzwut herz aus stein