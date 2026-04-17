ZORNHEYM kündigt neues Album an

Die Schweden ZORNHEYM schieben am 2. Oktober 2026 ihr neues Album "Descending Into Madness" in die Regale. Bereits heute veröffentlicht die Symphonic Metal Band um den Ex-DARK FUNERAL Musiker Zorn die aktuelle Single 'Somewhere Far Beyond' nebst dem dazu gehörigem Video.



In einer Zeit, die von Geschwindigkeit und sofortigen Ergebnissen besessen ist, haben wir Substanz den Abkürzungen vorgezogen. Dieses Album ist das Ergebnis jahrelangen unermüdlichen Schreibens, Arrangierens und Verfeinerns. Jede Entscheidung zählte. Jede Ebene wurde hart erarbeitet. Nichts wurde überstürzt, nichts war Zufall: bis die Vision vollständig war, kommentiert die Band. Somewhere Far Beyond ist der erste Einblick in dieses neue Kapitel: eine Vorgeschichte, die uns in den Moment zurückversetzt, als Dr. Bettelheim zum ersten Mal in ZORNHEIM ankommt, lange bevor sich der Wahnsinn voll entfaltet. Der Track fängt die epische Chor-Kraft ein, die das Album prägt, und treibt unseren Sound weiter voran als je zuvor, wobei jedes Mitglied seine absolute Höchstleistung erbringt.



ZORNHEYM wurde in Stockholm als ambitionierte Vision seines Gründers, Multiinstrumentalist und Songwriter Zorn (ex-Dark Funeral), ins Leben gerufen - mit dem Ziel, seine Vorstellung der ultimativen Konzeptband zu verwirklichen: eine vollständige Verschmelzung von Musik, Narration und visuellem Storytelling.

Quelle: All Noir, Noble Demon Redakteur: Frank Wilkens Tags: zornheim symphonic metal schweden