GOZU mit neuem Album und Video am Start
17.04.2026 | 10:16
Aus dem Herzen von Boston kommt neuer Stonersound zu uns herüber, denn GOZU hat für den 15.05.2026 sein neues Album "Gozu VI" angekündigt. Vorab gibt es mit 'Corinthian Leatherface' einen ersten Vorgeschmack auf die neue Scheibe.
Aus dem Herzen von Boston kommt neuer Stonersound zu uns herüber, denn GOZU hat für den 15.05.2026 sein neues Album "Gozu VI" angekündigt. Vorab gibt es mit 'Corinthian Leatherface' einen ersten Vorgeschmack auf die neue Scheibe.
"Gozu VI" Trackliste:
01. Corinthian Leatherface
02. Midnight Express
03. Killer Khan
04. Corner Lariat
05. Banacek
06. They Did Know Karate
07. Gimme the Lute
08. Corvette Summer
GOZU - Corinthian Leatherface (Official)
https://www.youtube.com/watch?v=GRFhDMEvNOk
- Metal Blade Records
- Norman Wernicke
- gozu gozu vi corinthian leatherface
