FROZEN SOUL zeigt neues Musikvideo zu 'Deathweaver'
Das neue Album "No Place of Warmth" steht in den Startlöchern und wird am 08.05.2026 in die Plattenläden kommen. Um die Wertezeit etwas angenehmer zu gestalten haben die Jungs von FROZEN SOUL, via Century Media Records, ein neues Musikvideo, zu 'Deathweaver' online gestellt.
"No Place of Warmth" Trackliste:
01. No Place Of Warmth
02. Invoke War
03. Absolute Zero
04. Dreadnought
05. Chaos Will Reign
06. Eyes Of Despair
07. Ethereal Dreams
08. Skinned By The Wind
09. Deathweaver
10. Frost Forged
11. Killin' Time (Until It's Time To Kill)
FROZEN SOUL - DEATHWEAVER (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=W_tzH59DErE
