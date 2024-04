VICTORIUS hat den totalen T-Rex Terror für uns!

Bevor es mit WARKINGS und HAMMER KING auf große "For King and Crown Tour" geht, gibt es von VICTORIUS noch eine neue Single auf die Ohren: 'Total T-Rex Terror'.



VICTORIUS über "Total T-Rex Terror":

"Mächtige Dinosaurier! Die Bestie ist entfesselt! Wir sind stolz, euch unsere brandneue Single 'Total T-Rex Terror' zu präsentieren! Wir wollten schon immer eine Geschichte, die im dunklen Mittelalter spielt. Also reiste einer unserer stärksten Protagonisten, der legendäre T-Rex-Power-Saurus, in der Zeit zurück, um in einer Burg Amok zu laufen und einige Ritter zu vernichten. Und warum? Weil wir es können! VICTORIUS ist zurück, und es wird noch mehr kommen!"



Total T-Rex Terror







https://www.youtube.com/watch?v=Al8L0XYc1wI



Hier noch einemal die anstehenden Tourdaten der "For King and Crown Tour":

mit WARKINGS, HAMMER KING und VICTORIUS



04.04.24 DE - Saarbrücken / Garage

05.04.24 FR - Paris / Petit Bain

06.04.24 DE - Aschaffenburg / Colos Saal

12.04.24 CH - Pratteln / Z7

13.04.24 AT - Wörgl / Komma

14.04.24 DE - Nürnberg / Hirsch

18.04.24 DE - München / Backstage

19.04.24 DE - Leipzig / Hellraiser

26.04.24 DE - Essen / Turock

27.04.24 NL - Helmond / Cacaofabriek

28.04.24 NL - Haarlem / Patronaat





Die "Total T-Rex Tour" macht Halt in:



18.05.24 DE – Oettingen / Camping Battleground Festival

29.12.24 DE – Runkel / No Sleep After Xmas Festival

Quelle: Napalm Records/Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: victorius total t-rex terror warkings hammer king