Neuigkeiten von WHEEL

Die anglo-finnischen Progressive Metaller WHEEL haben die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums "Charismatic Leaders" für den 3. Mai 2024 via InsideOut Music angekündigt. Nach 'Empire' gibt es mit 'Porcelain' jetzt die zweite Auskopplung daraus.



Trackliste "Charismatic Leaders":



01-Empire

02-Porcelain

03-Submission

04-Saboteur

05-Disciple

06-Caught In The Afterglow

07-The Freeze

08-Blood Drinker

09-Synchronise

10-Impervious



Porcelain







https://www.youtube.com/watch?v=LV2h3ux4Q0E



Empire





https://www.youtube.com/watch?v=jYfb53AjQwc