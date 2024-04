Gewinnt eine Fototapete von MOTÖRHEADs

Ja, ihr habt euch nicht verlesen! Es wird Frühling und der Frühjahrsputz steht vor der Tür. Und wünscht ihr im Zuge dessen nicht einen generellen Tapetenwechsel? Nun, das nehmen wir wörtlich! Mit freundlicher Unterstützung von Netinfect und metalXmural, woher auch das Bild stammt, haben wir eine gigantische 2.50 x 2.50 m Fototapete von MOTÖRHEADs 2013er-Album "Aftershock" für euch.

Leute, ich bin kein Heimwerker, doch selbst mir kribbelt es gehörig in den Fingern, wenn ich dieses Teil sehe! Dank der einfachen Vliestapeten-technik verwandelt man jede Wand im Handumdrehen in ein Kunstwerk: Wand einkleistern, Tapete drauf, fertig! Da wird selbst Tim Taylor neidisch!

Widerstandsfähig durch hochwertige Vinylbeschichtung und farbecht - nur so und nicht anders sollte man MOTÖRHEAD an seine Wände kleistern. Neben MOTÖRHEAD hat www.metalxmural.com auch Fototapeten von MÖTLEY CRÜE, POWERWOLF, SABATON und BEAST IN BLACK u.a. im Angebot. Wir möchten euch ganz gerne eine "Aftershock"-Wand ermöglichen.

Das einzige, was ihr tun müsst, um eines dieser Pakete zu ergattern, ist folgende Frage zu beantworten:

Wie heißt das Maskottchen von MOTÖRHEAD?

Und mit etwas Glück habt ihr den Tapetenwechsel erfolgreich vollzogen - wir wünschen viel Erfolg!

Schreibt uns auch gerne an marcel.rapp@powermetal.de. Das Gewinnspiel endet am 04. April 2024. Viel Glück!