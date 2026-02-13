VENATOR: Auftritte für 2026
Die traditionelle Heavy Metal-Szene in Österreich brodelt. Aus der Steel City Linz kommt dabei derzeit der heißeste Stahl in Form von VENATOR.
Mit ihren beiden Alben "Echoes From The Gutter" und "Psychodrome" haben sich die Jungs bereits eine treue Fangemeinde erspielt. Nun wurden die Auftritte für das Jahr 2026 bekanntgegeben.
Mit dabei ist natürlich auch der Auftritt beim Gladbeck Metal Bash, am 09.05.2026, der in diesem Jahr von POWERMETAL.de präsentiert wird.
Hier einmal die Daten in der Übersicht:
08.05.26 Skull Crusher, Freiburg
09.05.26 Gladbeck Metal Bash (Präsentiert von POWERMETAL.de)
14.05.26 (AT) Viper Room, Wien
22-23.05.26 (DK) Heavy Agger
28.05.26 TBA
29.05.26 (SWE) Muskelrock
04.07.26 (AT) Hardn Heavy XIV, Satteins
15.08.26 Grossbahrener Schwermetallfest
22.08.26 Hells Pells, Pellingen
11.09.26 Storm Crusher, Wurz
19.12. Necrosabbath, München
