VENATOR: Auftritte für 2026

Die traditionelle Heavy Metal-Szene in Österreich brodelt. Aus der Steel City Linz kommt dabei derzeit der heißeste Stahl in Form von VENATOR.

Mit ihren beiden Alben "Echoes From The Gutter" und "Psychodrome" haben sich die Jungs bereits eine treue Fangemeinde erspielt. Nun wurden die Auftritte für das Jahr 2026 bekanntgegeben.

Mit dabei ist natürlich auch der Auftritt beim Gladbeck Metal Bash, am 09.05.2026, der in diesem Jahr von POWERMETAL.de präsentiert wird.

Hier einmal die Daten in der Übersicht:

08.05.26 Skull Crusher, Freiburg

09.05.26 Gladbeck Metal Bash (Präsentiert von POWERMETAL.de)

14.05.26 (AT) Viper Room, Wien

22-23.05.26 (DK) Heavy Agger

28.05.26 TBA

29.05.26 (SWE) Muskelrock

04.07.26 (AT) Hardn Heavy XIV, Satteins

15.08.26 Grossbahrener Schwermetallfest

22.08.26 Hells Pells, Pellingen

11.09.26 Storm Crusher, Wurz

19.12. Necrosabbath, München

Quelle: VENATOR Instagram und Facebook Redakteur: René Juffernholz Tags: venator gladbeck metal bash psychodrome echoes from the gutter