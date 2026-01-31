POWERMETAL.de präsentiert: Gladbeck Metal Bash Open Air 2026
31.01.2026 | 02:34
POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Ausgabe des Gladbeck Metal Bash Open Airs zu präsentieren!
GMBOA 2026! Heavy Metal im Ruhrpott!
Mit RIOT V, ENFORCER, BÜTCHER, VENATOR, BLOOD CRUSHER MONSTER und natürlich TEUTONIC SLAUGHTER hat der Förderverein Rockmusik Gladbeck e.V. wieder ein mehr als illustres und verheißungsvolles Line-Up für dieses Jahr geplant.
Am 09. Mai 2026 könnt ihr also die volle Dröhnung Heavy Metal in Gladbeck erleben - Tickets gibt es hier.
