BAND-MAID geht auf Tour und kündigt Pause an
Die japanische Hardrock-Gruppe BAND-MAID hat bereits einige Daten ihrer kommenden Welttournee angekündigt, die sie über das Jahr über Asien, Europa und Nordamerika führen wird. In einem wenig später veröffentlichten Post kündigte sie zudem an, dass die Band sich nach dem Tourfinale, welches im November im Nippon Budokan in Tokio stattfinden wird, für unbestimmte Zeit von Liveshows zurückziehen wird, um "Kraft für die Weltherrschaft zu tanken" - in Anspielung auf ihr Album "World Domination" von 2019.
Die bisher bekannten Tourdaten für Europa:
03.06.: Berlin, Columbia Theater
05.06.: Frankfurt, Batschkapp
06.06.: München, Technikum
09.06.: FR-Paris, Bataclan
11.06.: UK-London, O2 Academy Islington
