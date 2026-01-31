BAND-MAID geht auf Tour und kündigt Pause an

Die japanische Hardrock-Gruppe BAND-MAID hat bereits einige Daten ihrer kommenden Welttournee angekündigt, die sie über das Jahr über Asien, Europa und Nordamerika führen wird. In einem wenig später veröffentlichten Post kündigte sie zudem an, dass die Band sich nach dem Tourfinale, welches im November im Nippon Budokan in Tokio stattfinden wird, für unbestimmte Zeit von Liveshows zurückziehen wird, um "Kraft für die Weltherrschaft zu tanken" - in Anspielung auf ihr Album "World Domination" von 2019.

Die bisher bekannten Tourdaten für Europa:

03.06.: Berlin, Columbia Theater

05.06.: Frankfurt, Batschkapp

06.06.: München, Technikum

09.06.: FR-Paris, Bataclan

11.06.: UK-London, O2 Academy Islington