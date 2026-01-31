SICK N' BEAUTIFUL bei den Drachen
Kommentieren
Die italienische Modern-Metal-Formation SICK N' BEAUTIFUL gehört ab sofort zum Roster von **Dragon Productions**. Seit der Gründung 2014 hat die Band ihren ganz eigenen Sound zwischen hartem Rock, modernem Metal sowie Industrial- und Punk-Elementen entwickelt.
Frontfrau Herma Sick prägt dabei nicht nur die musikalische Ausrichtung, sondern auch das markante visuelle Konzept, das von Sci-Fi-, Horror- und Okkult-Themen lebt.
Stilistisch bewegt sich SICK N' BEAUTIFUL in einer Schnittmenge, die Fans von Acts wie Rob Zombie, Lacuna Coil oder Alice Cooper ansprechen dürfte.
- Quelle:
- Dragon Productions
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- sick n beautiful
0 Kommentare