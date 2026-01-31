SICK N' BEAUTIFUL bei den Drachen

Die italienische Modern-Metal-Formation SICK N' BEAUTIFUL gehört ab sofort zum Roster von **Dragon Productions**. Seit der Gründung 2014 hat die Band ihren ganz eigenen Sound zwischen hartem Rock, modernem Metal sowie Industrial- und Punk-Elementen entwickelt.

Frontfrau Herma Sick prägt dabei nicht nur die musikalische Ausrichtung, sondern auch das markante visuelle Konzept, das von Sci-Fi-, Horror- und Okkult-Themen lebt.

Stilistisch bewegt sich SICK N' BEAUTIFUL in einer Schnittmenge, die Fans von Acts wie Rob Zombie, Lacuna Coil oder Alice Cooper ansprechen dürfte.

Quelle: Dragon Productions Redakteur: Norman Wernicke Tags: sick n beautiful