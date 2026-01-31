STABBING mit neuem Video
STABBING, das Brutal-Death-Metal-Aushängeschild aus Texas, hat ein neues Video zu 'Nauseating Composition, feat. Ricky Myers' veröffentlicht. Der Track ist auf dem aktuellen Album "Eon Of Obscenity" zu finden.
"Eon Of Obscenity" Trackliste:
01 Rotting Eternal
02 Inhuman Torture Chamber
03 Masticate The Subdued
04 Eon Of Obscenity
05 Reborn To Kill Once More
06 Ruminations
07 Nauseating Composition, feat. Ricky Myers
08 Their Melted Remains
09 Sonoluminescent Hemoglobinopathy
10 Symphony Of Absurdity
11 Sinking Into Catatonic Reality
STABBING - Nauseating Composition (Feat. Ricky Myers) (OFFICIAL VISUALIZER)
https://www.youtube.com/watch?v=66duWyXhv6s
