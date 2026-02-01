SAILLE mit neuem Album
Die Belgier SAILLE werden am 13.02.26 ihr neues Album "Forebode" veröffentlichen. Auf dem YouTube-Kanal von Non Serviam Records gibt es bereits den Opener 'Deception of Decadence' als Vorgeschmack.
"Forebode" Trackliste:
01. Deception Of Decadence
02. Echoes Of Empathy
03. Cycle Of Cynicism
04. Reminiscence Of Regrets
05. Haunter Of The Dark 2025
06. Eater Of Worlds (Extended Classical Version)
07. Maere (live @ Metal Méan Festival)
08. Tephra (live @ Metal Méan Festival)
09. Plaigh Allais (live @ Graspop Metal Meeting)
Saille - Deception of Decadence [Official Video/ Black Metal] HQ
https://www.youtube.com/watch?v=JaKGmLfny1k
- Quelle:
- SAILLE Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- saille forebode deception of decadence
