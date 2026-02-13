ORBIT CULTURE mit neuem Video
13.02.2026 | 11:07
ORBIT CULTURE hat aus dem letzten Album "Death Above Life" den Track 'The Storm' ausgekoppelt und ihm ein Video spendiert. Zu finden ist dieses auf dem YouTube-Kanal von Century Media.
"Death Above Life" Trackliste:
01. Inferna
02. Bloodhound
03. Inside The Waves
04. The Tales Of War
05. Hydra
06. Nerve
07. Death Above Life
08. The Storm
09. Neural Collapse
10. The Path I Walk
ORBIT CULTURE - The Storm (OFFICIAL VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=KQJY-8logFQ
