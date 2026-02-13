INGESTED kündigt neues Album an und zeigt ersten Song
Die englische Deathcore-Band INGESTED hat via Metal Blade Records ein neues Album für den 08.05.2026 angekündigt. Die neue Platte trägt den Namen "Denigration" und präsentiert sich vorab mit dem Song 'Merciless Reflection'.
"Denigration" Trackliste:
01. Dragged Apart
02. Merciless Reflection
04. Stitch By Stitch
05. We Are All Inherently Evil
06. Dredge The Dark
07. Oaths Betrayed
08. Beaten Beyond The Veil
09. Steel Toe Truth
10. Cold Sun
INGESTED - Merciless Reflection Feat. Damonteal Harris (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=fARCpaz9K-E=PLy8LfIp6j3aJTkg-6OySUCc96nUj-yg5G
