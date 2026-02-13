INGESTED kündigt neues Album an und zeigt ersten Song

Die englische Deathcore-Band INGESTED hat via Metal Blade Records ein neues Album für den 08.05.2026 angekündigt. Die neue Platte trägt den Namen "Denigration" und präsentiert sich vorab mit dem Song 'Merciless Reflection'.





"Denigration" Trackliste:



01. Dragged Apart

02. Merciless Reflection

04. Stitch By Stitch

05. We Are All Inherently Evil

06. Dredge The Dark

07. Oaths Betrayed

08. Beaten Beyond The Veil

09. Steel Toe Truth

10. Cold Sun



INGESTED - Merciless Reflection Feat. Damonteal Harris (Official Music Video)







https://www.youtube.com/watch?v=fARCpaz9K-E=PLy8LfIp6j3aJTkg-6OySUCc96nUj-yg5G

Quelle: Metal Blade Records Redakteur: Norman Wernicke Tags: ingested merciless reflection denigration